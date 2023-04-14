Ердоган: Туреччина почне закачувати чорноморський газ 20 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Виступаючи перед журналістами у Стамбулі після здійснення п'ятничної молитви у мечеті, президент Реджеп Тайіп Ердоган у своїх коментарях оголосив, що Туреччина розпочне закачування природного газу, виявленого у Чорному морі, до національної мережі 20 квітня. Про це пише Anadolu, передає УНН.
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«Ми будемо видобувати наш природний газ 20 квітня, якщо це можливо. На даний момент усі плани та розрахунки відповідають цьому. Після цього ми вже зробимо наші кроки, інтегруючи це з існуючим природним газом», - додав Ердоган.
Доповнення
У грудні 2022 року президент оголосив про відкриття додаткових 58 мільярдів кубометрів запасів природного газу на блоці Кайкума-1 у Чорному морі.
Газета Daily Sabah повідомила, що запаси природного газу країни в Чорному морі оцінюються в 710 мільярдів кубометрів за ринкової вартості в 1 трильйон доларів.
У 2022 році Анкара пробурила 94 розвідувальні та 56 експлуатаційних свердловин. У 2023 році уряд оголосив про плани мати 207 свердловин, 134 центри розвідки та 73 центри видобутку.
На початковому етапі, ймовірно, передаватиметься близько 10 мільйонів кубометрів чорноморського газу на добу. Уряд будує інфраструктуру, щоб забезпечити пікову передачу на рівні 40 млн. кубометрів до 2026 року.
В даний час Туреччина імпортує всі свої енергетичні потреби та має розвинену інфраструктуру для імпорту газу та зрідженого природного газу. Річне споживання газу в країні зросло з 48 млрд. кубометрів у 2020 році до 60 млрд. кубометрів у 2021 році.