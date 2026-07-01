Эрдоган отверг намерение Израиля признать геноцид армян и обвинил страну в гибели людей в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение правительства Израиля поддержать предложение о признании массовых убийств армян в Османской империи геноцидом и обвинил Израиль в гибели мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Эрдоган отреагировал на решение, одобренное Кабинетом министров Израиля в воскресенье. Документ еще должен быть утвержден парламентом страны. Как отмечает AP, инициатива появилась на фоне ухудшения отношений между Турцией и Израилем.

Турция много лет выступает против официального признания массовой гибели армян в 1915 году геноцидом. В то же время большинство историков считает, что во время Первой мировой войны османские власти уничтожили до 1,5 млн армян, и рассматривает эти события как первый геноцид XX века.

Эрдоган заявил, что история Турции "свободна от геноцида"

Мы абсолютно не обращаем внимания на клевету против нашей страны со стороны этой преступной сети, на руках которой кровь 73 000 невинных жителей Газы, преимущественно детей и женщин. Наша история свободна от геноцида, резни, угнетения и колониализма – заявил Эрдоган после заседания правительства.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался комментировать инициативу Израиля.

Мы не видим необходимости отвечать, поскольку считаем, что воздержание от обсуждения вопроса использования геноцида армян как оружия отвечает интересам Республики Армения – цитирует Пашиняна государственное агентство Armenpress.

Associated Press напоминает, что Турция и Армения не имеют дипломатических отношений, а общая граница между странами остается закрытой с 1993 года. В то же время в последние годы стороны ведут переговоры по нормализации отношений.

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