Эпидемия холеры в Алжире: есть первые жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. К настоящему времени на севере Алжира зафиксировано 147 случаев с подозрением на заражение холерой, 49 из них были подтверждены, два человека умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения североафриканской страны Мухтар Хазбаляви, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Во время посещении больницы в провинции Блида он отметил, что 31 из 49 подтвержденных больных уже идет на поправку.
Министерство здравоохранения заявило, что эпидемия находится под контролем и не стоит опасаться ее распространения. Сообщается, что после появления сведений о вспышке холеры во многих районах Алжира, в том числе в столице, население начало лихорадочно скупать бутилированную воду.
Министерство здравоохранения 23 августа сообщило, что случаи заражения холерой зафиксированы в городе Алжир и соседних провинциях Блида, Типаза и Буира, центр по контролю и профилактике заболеваний расследует причины эпидемии. Алжирское правительство призвало местных жителей обратить внимание на безопасность пищевых продуктов и питьевой воды.