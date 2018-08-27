Епідемія холери в Алжирі: є перші жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. До теперішнього часу на півночі Алжиру зафіксовано 147 випадків з підозрою на зараження холерою, 49 з них були підтверджені, двоє людей померли. Про це повідомив міністр охорони здоров'я північноафриканської країни Мухтар Хазбаляві, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Під час відвідування лікарні в провінції Бліда він зазначив, що 31 з 49 підтверджених хворих вже йде на поправку.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що епідемія знаходиться під контролем і не варто побоюватися її поширення. Повідомляється, що після появи відомостей про спалах холери в багатьох районах Алжиру, в тому числі в столиці, населення почало гарячково скуповувати бутильовану воду.
Міністерство охорони здоров'я 23 серпня повідомило, що випадки зараження холерою зафіксовані в місті Алжир і сусідніх провінціях Бліда, Тіпаза і Буїра, центр по контролю і профілактиці захворювань розслідує причини епідемії. Алжирський уряд закликав місцевих жителів звернути увагу на безпеку харчових продуктів і питної води.