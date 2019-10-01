Энергосистема Украины продолжает работу без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 186,97 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"1 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в ведомстве.
В частности:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 139-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 311-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
"За прошедшие сутки, 30 сентября, станциями произведено 186,97 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 29 сентября атомными станциями произведено 187,40 млн кВт-ч электроэнергии.