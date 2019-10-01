Энергосистема Украины продолжает работу без шести атомных блоков

"1 октября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в ведомстве.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 139-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 311-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

"За прошедшие сутки, 30 сентября, станциями произведено 186,97 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 29 сентября атомными станциями произведено 187,40 млн кВт-ч электроэнергии.