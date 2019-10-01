Енергосистема України продовжує роботу без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 186,97 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"1 жовтня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у відомстві.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 6-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 54-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 34-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 139-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 311-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 980 МВт, РАЕС – 1 780 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 30 вересня, станціями вироблено 186,97 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 29 вересня атомними станціями вироблено 187,40 млн кВт-г електроенергії.