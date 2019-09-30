Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 187,40 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"29 вересня атомними станціями вироблено 187,40 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що 30 вересня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 5-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 53-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 33-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 138-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 310-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 980 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 27 вересня другий енергоблок Хмельницької АЕС вивели у плановий ремонт.