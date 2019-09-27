Другий енергоблок Хмельницької АЕС вивели у плановий ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 198,87 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"27 вересня 2019 року о 00:13 енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту", - повідомили у компанії.
Таким чином, 27 вересня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків. Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 2-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 50-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 30-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 135-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 307-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 800 МВт, РАЕС – 1 780 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 0 МВт.
"Минулої доби, 26 вересня, станціями вироблено 198,87 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 25 вересня атомними станціями вироблено 199,06 млн кВт-г електроенергії.