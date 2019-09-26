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АЕС України скоротили добову генерацію електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 199,06 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

АЕС України скоротили добову генерацію електроенергії

"25 вересня атомними станціями вироблено 199,06 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що 26 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 49-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 29-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 134-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 306-а доба середнього планового ремонту.
  • 25 вересня 2019 року о 17:00 енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планового ремонту.
  • 26 вересня 2019 року о 01:19 енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 340 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 1 005 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 24 вересня АЕС було вироблено 206,04 млн кВт-г електроенергії.

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