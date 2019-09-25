АЕС України наростили добову генерацію електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 206,04 млн кВт-г електроенергії, що на 0,3% більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"25 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 115-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 48-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 28-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 133-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 305-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 700 МВт, РАЕС – 1 840 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 1 005 МВт.
"Минулої доби, 24 вересня, станціями вироблено 206,04 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 23 вересня атомними станціями було вироблено 205,47 млн кВт-г електроенергії.