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Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків

Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 205,47 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"23 вересня атомними станціями вироблено 205,47 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.

Також зазначається, що 24 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 114-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 47-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 27-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 132-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 304-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 690 МВт, РАЕС – 1 800 МВт, ЮУАЕС – 1 020 МВт, ХАЕС – 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 22 вересня атомними станціями вироблено 205,0 млн кВт-г електроенергії.

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