Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

"23 сентября атомными станциями произведено 205,47 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также отмечается, что 24 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 114-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 47-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 27-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 132-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 304-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 690 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 22 сентября атомными станциями произведено 205,0 млн кВт-ч электроэнергии.