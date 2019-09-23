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Українська енергосистема продовжує працювати без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 205,0 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"22 вересня атомними станціями вироблено 205,0 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у компанії.

Також зазначається, що 23 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 113-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 46-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 26-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 131-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 303-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 680 МВт, РАЕС – 1 780 МВт, ЮУАЕС – 1 015 МВт, ХАЕС – 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, за попередню звітну добу, 19 вересня, АЕС було вироблено 205,92 млн кВт-г електроенергії.

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