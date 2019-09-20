АЕС України наростили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 205,92 млн кВт-г електроенергії, що на 0,55% більше у порівнянні з попередньою добою. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 19 вересня, станціями вироблено 205,92 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 20 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 110-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 43-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 23-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 128-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 300-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 720 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 1 015 МВт, ХАЕС – 990 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 18 вересня АЕС було вироблено 204,79 млн кВт-г електроенергії.