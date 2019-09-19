Українська енергосистема працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 204,79 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"18 вересня атомними станціями вироблено 204,79 млн кВт-г електроенергії. Через системне обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 0,2 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у компанії.
Також вказано, що 19 вересня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
-
- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 109-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 42-а доба середнього планово ремонту.
-
- На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 22-а доба середнього планово ремонту.
-
- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 127-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 299-а доба середнього планового ремонту.
-
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 710 МВт, РАЕС – 1 810 МВт, ЮУАЕС – 1 015 МВт, ХАЕС – 990 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 17 вересня атомними станціями було вироблено 204,28 млн кВт-г електроенергії.