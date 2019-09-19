Украинская энергосистема работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 204,79 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"18 сентября атомными станциями произведено 204,79 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за системного ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,2 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.
Также указано, что 19 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 109-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 42-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 22-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 127-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 299-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 710 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 990 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 17 сентября атомными станциями было произведено 204,28 млн кВт-ч электроэнергии.