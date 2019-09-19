Украинская энергосистема работает без пяти атомных блоков

"18 сентября атомными станциями произведено 204,79 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за системного ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 0,2 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также указано, что 19 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 109-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 42-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 22-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 127-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 299-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 710 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 015 МВт, ХАЭС - 990 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 17 сентября атомными станциями было произведено 204,28 млн кВт-ч электроэнергии.