АЭС Украины увеличили суточное производство электроэнергии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 205,92 млн кВт-ч электроэнергии, что на 0,55% больше по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".