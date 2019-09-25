АЭС Украины увеличили суточную выработку электроэнергии

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 206,04 млн кВт-ч электроэнергии, что на 0,3% больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".