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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АЭС Украины сократили суточную генерацию электроэнергии

Киев • УНН

 • 14587 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 199,06 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

АЭС Украины сократили суточную генерацию электроэнергии

"25 сентября атомными станциями произведено 199,06 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в компании.

Также сообщается, что 26 сентября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 49-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 134-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 306-е сутки среднего планового ремонта.
  • 25 сентября 2019 в 17:00 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планового ремонта.
  • 26 сентября 2019 в 1:19 энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 340 МВт, РАЭС - 1 810 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 24 сентября АЭС было произведено 206,04 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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