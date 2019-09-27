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Второй энергоблок Хмельницкой АЭС вывели в плановый ремонт

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 198,87 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС вывели в плановый ремонт

"27 сентября 2019 года в 00:13 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта", - сообщили в компании.

Таким образом, 27 сентября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков. В частности:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 50-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 135-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 307-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 1 780 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 сентября, станциями произведено 198,87 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 25 сентября атомными станциями произведено 199,06 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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