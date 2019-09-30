Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков

"29 сентября атомными станциями выработано 187,40 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 30 сентября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 5-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 53-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 138-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 310-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 27 сентября второй энергоблок Хмельницкой АЭС вывели в плановый ремонт.