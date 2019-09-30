Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 187,40 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"29 сентября атомными станциями выработано 187,40 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 30 сентября на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 5-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 53-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 138-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 310-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 1 800 МВт, ЮУАЭС - 1 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 27 сентября второй энергоблок Хмельницкой АЭС вывели в плановый ремонт.