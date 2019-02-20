Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 20 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 54-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 88-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 250 МВт, РАЭС - 2390 МВт, ЮУАЭС - 2 975 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, что за прошедшие сутки, 19 февраля, станциями выработано 279,32 млн кВт-ч электроэнергии.
За прошедшие сутки атомные станции Украины недовыработали через балансовые ограничения - 2,40 млн кВт-ч электроэнергии, а через системные ограничения - 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, анонимное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции поступило 13 февраля, в конце рабочего дня.