Энергосистема Украины до сих пор работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По состоянию на 13 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 176,81 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 154-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 72-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 81-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 90-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 262-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 790 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
"За прошедшие сутки, 12 августа, станциями произведено 176,81 млн кВт-ч кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 11 августа АЭС было произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии.