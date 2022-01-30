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В Украине впервые запустили все блоки на АЭС одновременно

В Украине впервые запустили все блоки на АЭС одновременно

Киев • УНН

 • 29025 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15-ю энергоблоками одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 30 января 2022 года, в 05:45 энергоблок № 4 Ровенской атомной электростанции подключили к сети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности.

“Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме”, — добавили в Энергоатоме.

Напомним

Ранее, Энергоатом сообщил об отключении двух энергоблоков на АЭС.

Контекст

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и пополнить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. Запасы угля на складах Украины выросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.

При этом премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это “неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”. В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию - не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако, продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе — НКРЭКУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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