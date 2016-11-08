"Энергоатом" и испанская IDOM Nuclear Services договорились о расширении сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Представители НАЭК "Энергоатом" и испанской компании IDOM Nuclear Services договорились продолжать сотрудничество в направлении поиска перспективных направлений для сотрудничества и возможного привлечения опыта IDOM NS в рамках реализации будущих проектов "Энергоатома", а также заключить Меморандум о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли. Об этом УНН сообщили в компании.
Целью встречи, которая состоялась 26 октября 2016 года в Киеве, была презентация опыта и возможностей компании IDOM NS в ядерно-энергетической отрасли в части инженерных и консалтинговых услуг, ознакомление представителей IDOM NS с графиком и мерами КсППБ, проектом строительства ЦХОЯТ, управлением ресурсом и продолжением срока эксплуатации энергоблоков, мерами по повышению мощности АЭС Украины.
В рамках встречи представители компании IDOM NS презентовали собственный опыт в выполнении проектов в новом строительстве, техническом обслуживании, реконструкции, модернизации, вывода из эксплуатации объектов в ядерно-энергетической отрасли и в сфере консалтинговых инженерно-технических услуг на всех этапах жизненного цикла АЭС.
В свою очередь представители НАЭК "Энергоатом" проинформировали представителей компании IDOM NS о состоянии выполнения КсППБ (проекты АСУ ТП и проекты по пожарной безопасности), состояние и планы реализации проекта ЦХОЯТ, управление ресурсом и продления срока эксплуатации энергоблоков, мероприятия по повышению мощности АЭС Украины.
Напомним, как сообщал УНН, украинская компания сотрудничает с национальной атомной компанией Казахстана в сфере уранодобычи .
Так, по словам А.Калашник, отечественная компания "Атомные энергетические системы Украины" (которая получила согласование областных советов на проведение геологоразведочных и опытно-промышленных работ на ряде месторождений урана - ред.) Сотрудничает с "НАК" Казатомпром "(Национальная атомная компания Республики Казахстана - ред.) и развивается за счет частных инвестиций.