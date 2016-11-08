"Енергоатом" та іспанська IDOM Nuclear Services домовилися про розширення співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представники НАЕК “Енергоатом” та іспанської компанії IDOM Nuclear Services домовилися продовжувати співпрацю у напрямку пошуку перспективних напрямів для співпраці та можливого залучення досвіду IDOM NS в рамках реалізації майбутніх проектів “Енергоатома”, а також укласти Меморандум про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній галузі. Про це УНН повідомили у компанії.
Метою зустрічі, яка відбулася 26 жовтня 2016 року в Києві, була презентація досвіду та можливостей компанії IDOM NS в ядерно-енергетичній галузі в частині інженерних та консалтингових послуг, ознайомлення представників IDOM NS з графіком та заходами КзППБ, проектом будівництва ЦСВЯП, управлінням ресурсом та продовженням терміну експлуатації енергоблоків, заходами з підвищення потужності АЕС України.
В рамках зустрічі представники компанії IDOM NS презентували власний досвід у виконанні проектів в новому будівництві, технічному обслуговуванні, реконструкції, модернізації, виведення з експлуатації об’єктів в ядерно-енергетичній галузі та в сфері консалтингових інженерно-технічних послуг на всіх етапах життєвого циклу АЕС.
В свою чергу представники НАЕК “Енергоатом” проінформували представників компанії IDOM NS про стан виконання КзППБ (проекти АСУ ТП та проекти з пожежної безпеки), стан та плани реалізації проекту ЦСВЯП, управління ресурсом та продовження терміну експлуатації енергоблоків, заходи з підвищення потужності АЕС України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, українська компанія співпрацює з національної атомною компанією Казахстану у сфері урановидобутку.
Так, за словами А.Калашник, вітчизняна компанія “Атомні енергетичні системи Україна” (яка отримала погодження обласних рад на проведення геологорозвідувальних та дослідно-промислових робіт на низці родовищ урану — ред.) співпрацює з “НАК “Казатомпром” (Національна атомна компанія Республіки Казахстану — ред.) та розвивається за рахунок приватних інвестицій.