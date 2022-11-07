Энергоатом анализирует влияние на Запорожскую АЭС возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС

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"Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП «НАЭК «Энергоатом» по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции", - сообщили в НАЭК в понедельник, 7 ноября, в Telegram.

Детали

Как отмечается, разрушение указанных объектов может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

"Результаты анализа, а также перечень первоочередных компенсационных мер по обеспечению безопасности эксплуатации энергоблоков ЗАЭС в режиме потери подпитки охлаждающей воды из Каховского водохранилища будут направлены в ДИЯРУ не позднее 9 ноября 2022 года", - отметили в Энергоатоме.

Дополнение

Аналитики ISW указывали, что оккупанты могут попытаться подорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

По данным ГУР МОУ, оккупанты заминировали ее еще в апреле. В ГУР МОУ отмечали, что из-за быстрой деоккупации правобережной части Херсонской области россия сознательно готовит теракты на этой территории. В случае подрыва дамбы Каховской ГЭС под водой окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии УНН рассказал, что разрушение Каховской ГЭС повлечет затопление 80 населенных пунктов и будет иметь негативное влияние на экологию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что если россия подорвет Каховскую ГЭС, временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может и навсегда.