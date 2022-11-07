Енергоатом аналізує вплив на Запорізьку АЕС можливого підриву дамби Каховської ГЕС

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"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП «НАЕК «Енергоатом» на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", - повідомили у НАЕК у понеділок, 7 листопада, у Telegram.

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Як зазначається, руйнування зазначених об’єктів може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", - зазначили в Енергоатомі.

Доповнення

Аналітики ISW вказували, що окупанти можуть спробувати підірвати дамбу Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.

За даними ГУР МОУ, окупанти замінували її ще у квітні. У ГУР МОУ наголошували, що через швидку деокупацію правобережної частини Херсонської області росія свідомо готує теракти на цій території. У разі підриву дамби Каховської ГЕС під водою опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі УНН розповів, що руйнування Каховської ГЕС матиме наслідком затоплення 80 населених пунктів та матиме негативний вплив на екологію.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що якщо росія підірве Каховську ГЕС, тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а може й назавжди.