Электроснабжение Авдеевки восстановлено - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Электроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме с применением веерных отключений. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает УНН.
"Электроснабжение м. Авдеевка восстановлено. Печатается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Донецкой фильтровальной станции восстановлено электроснабжение.