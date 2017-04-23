Электроснабжение Авдеевки восстановлено - МинТОТ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Электроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме с применением веерных отключений. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает УНН.