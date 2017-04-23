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Електропостачання Авдіївки відновлено - МінТОТ

Електропостачання Авдіївки відновлено - МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Електропостачання Авдіївки відновлено, подача електроенергії здійснюється за тимчасовою схемою із застосуванням віялових відключень. Про це йдеться в повідомлені Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України в Twitter, передає УНН

"Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, на Донецькій фільтрувальній станції відновлено електропостачання.

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