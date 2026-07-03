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Экс-прокурор САП заявил, что переправкой уклонистов занимался "старожил" НАБУ, работавший по линии таможни

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Экс-прокурор САП заявил, что переправкой уклонистов занимался "старожил" НАБУ, работавший по линии таможни.

Экс-прокурор САП заявил, что переправкой уклонистов занимался "старожил" НАБУ, работавший по линии таможни

Детективом НАБУ, которого недавно разоблачили на переправке ухилянтов за границу, оказался "старожил" Бюро, курировавший таможню. В доме его руководителя недавно обнаружили устройство прослушивания, поэтому разоблачение НАБУшника было вопросом времени. Об этом сообщил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

"По информации из источников в правоохранительных органах, детективом, занимавшимся перевозкой людей через границу, был "старожил", работавший по линии таможни. Не случайно, что указанный детектив работал в третьем Главном подразделении детективов, в доме руководителя которого недавно обнаружили прослушивающие устройства", – написал он.

По данным экс-прокурора САП, это все - звенья одной цепи.

"Помнится, я указывал на то, что никто сейчас не будет устанавливать технику без законных на то оснований. Основания теперь ясны. УВК НАБУ, к слову, не имеет никакого отношения к фиксации и выявлению упомянутых фактов", – отметил он.

Руководство НАБУ, подчеркнул он, понимало, что в отношении их работников могли "наслушать и насмотреть" многое. Соответственно, оно решило сыграть на опережение и якобы самостоятельно выявить факты перевозки людей через границу, отметил он.

"Потому что одно дело, когда об этом сообщит СБУ при задержании, а совсем другое – рассказать о том, что вроде бы самостоятельно выявили такие факты", – констатировал Броневицкий.

Как сообщалось ранее, детектив НАБУ был разоблачен на незаконной переправке людей за границу. Начато досудебное и служебное расследования. На время проведения служебного расследования работник НАБУ отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Лилия Подоляк

Политика