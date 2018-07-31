Эксперты утверждают, что курятина завоюет мир к 2026 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В течение ближайшего десятилетия население планеты будет потреблять дополнительно 18 тысяч тонн курятины в год, увеличив потребление этого продукта на 16%, передает УНН со ссылкой на британское издание agriland.сo.uk.
"Не секрет, что повышение уровня жизни во всем мире, как ожидается, увеличит потребление мяса, но выбор мяса для многих в будущем, скорее всего, падет на курятину", - уверены специалисты.
Сегодня курятина является самым востребованным мясом в мире по ряду причин: низкая цена и доступность на рынке, поясняют они.
"А благодаря новаторскому подходу к производству мяса птицы современный потребитель не устает есть курятину несколько раз в неделю", - говорится в сообщении.
В целом же структура потребительского спроса на мясо, по оценкам специалистов, будет выглядеть следующим образом: 41% - мясо птицы, 23,4% - свинина, 18,8% - говядина, 17% - мясо овец и коз.
Напомним, украинский производитель курятины "МХП" прошел проверку Еврокомиссии, после чего ЕС заменил бразильскую курятину на украинскую.