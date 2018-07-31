Експерти стверджують, що курятина завоює світ до 2026 року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Протягом найближчого десятиліття населення планети буде споживати додатково 18 тисяч тонн курятини на рік, збільшивши споживання цього продукту на 16%, передає УНН з посиланням на британське видання agriland.сo.uk.
"Не секрет, що підвищення рівня життя в усьому світі, як очікується, збільшить споживання м'яса, але вибір м'яса для багатьох у майбутньому, швидше за все, впаде на курятину", - впевнені фахівці.
Сьогодні курятина є найбільш затребуваним м'ясом у світі з низки причин: низька ціна і доступність на ринку, пояснюють вони.
"А завдяки новаторському підходу до виробництва м'яса птиці сучасний споживач не втомлюється їсти курятину кілька разів на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Загалом же структура споживчого попиту на м'ясо, за оцінками фахівців, буде виглядати наступним чином: 41% - м'ясо птиці, 23,4% - свинина, 18,8% - яловичина, 17% - м'ясо овець і кіз.
Нагадаємо, український виробник курятини "МХП" пройшов перевірку Єврокомісії, після чого ЄС замінив бразильську курятину на українську.