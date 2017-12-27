Эксперты рассказали, почему на АЗС не доливают топливо

По словам основателя автомобильного блога Евгения Муджури, нередко недоливы или переливы топлива возможны в условиях аварийных ситуаций.

“Я встречал сообщения в СМИ о недоливе или так называемом переливе. Я думаю, что речь может идти о каких-то аварийных ситуациях на АЗС. Это, если говорить о стандартных видах топлива — таких как бензин или дизель. А если говорить о газе, то я думаю, что такие случаи более частые, и это связано с тем, что чаще всего водители заправляются сжиженным газом на несетевых АЗС, а на так называемых “бочках”, — сказал он.

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По словам автоэксперта Рауля Чилачаева, каждое сообщение о недолив надо анализировать отдельно, ведь если речь о автогазе, то погрешность заправки может составлять до 20%, а если о бензине, то надо понимать технические особенности бака.

“Например, в автомобиль марки „Шкода“, благодаря специальной системе горловины, дополнительно в бак, в котором указан определенный литраж, можно залить на 3-4 литра больше. И тогда люди начинают жаловаться: что у меня бак с завода, и написано 60 литров, а залили 64. Тогда нам кажется, что это доливают или воруют топливо ...”, - пояснил эксперт.

Он также добавил, что значительную роль в проблеме недолива играет человеческий фактор.

“А почему бы нам не подозревать сотрудников АЗК, когда в нашей стране все коррумпировано и все воруют. Мы понимаем, что владельцам АЗК престижных марок это совершенно не нужно, но мы также не можем забывать о человеческом факторе”, — добавил Чилачаев.

Напомним, на этой неделе о случае обмана во время заправки на АЗС ОККО сообщил Генеральный директор Академического камерного хора “Хрещатик” Андрей Воинов. Он призвал не заправляться на АЗС указанной сети и написал заявление в полицию.