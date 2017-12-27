Експерти розповіли, чому на АЗС не доливають пальне

За словами засновника автомобільного блогу Євгена Муджурі, нерідко недоливи або переливи пального можливі за умов аварійних ситуацій.

“Я зустрічав повідомлення у ЗМІ щодо недоливу або так званого переливу. Я думаю, що це може йтися про якісь аварійні ситуації на АЗС. Це, якщо говорити про стандартні види палива — такі як бензин або дизель. А якщо говорити про газ, то я думаю, що такі випадки більш часті, і це пов’язано із тим, що частіше за все водії заправляються скрапленим газом на немережевих АЗС, а на так званих “бочках”, — сказав він.

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За словами автоексперта Рауля Чилачаєва, кожне повідомлення про недолив треба аналізувати окремо, адже якщо мова про автогаз, то похибка заправки може становити до 20%, а якщо про бензин, то треба розуміти технічні особливості баку.

“Наприклад, у автомобіль марки „Шкода“, завдяки спеціальній системі горловини, додатково в бак, в якому вказаний певний літраж, можна залити на 3-4 літри більше. І тоді люди починають скаржитися: що в мене бак із заводу, і написано 60 літрів, а залили 64. Тоді нам здається, що це доливають або крадуть пальне...”, — пояснив експерт.

Він також додав, що значну роль у проблемі недоливу грає людський фактор.

“А чому б нам не підозрювати співробітників АЗК, коли в нашій країні все корумповано і все крадуть. Ми розуміємо, що власникам АЗК престижних марок це абсолютно не потрібно, але ми також не можемо забувати про людський фактор”, — додав Чилачаєв.

Нагадаємо, цього тижня про випадок обману під час заправки на АЗС ОККО повідомив Генеральний директор Академічного камерного хору “Хрещатик” Андрій Воїнов. Він закликав не заправлятися на АЗС вказаної мережі та написав заяву до поліції.