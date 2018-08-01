Эксперты назвали стоимость жилья в новостройках столицы, которая установилась до августа

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 2,3%. С января 2018 уменьшилась на 1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 2,2%), Оболонском (на 8,6%) и в Подольском (на 1,5%) районах. В Дарницком и Святошинском районах - без изменений. В других районах увеличение составило от 1,4% в Печерском, до 3,8% в Деснянском.

Напомним, крупные застройщики, такие как, например, "Киевгорстрой", предлагают инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.

Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.