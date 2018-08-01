Експерти назвали вартість житла у новобудовах столиці, яка встановилась до серпня

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилася на 2,3%. З січня 2018 зменшилась на 1%.

Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Дніпровському (на 2,2%), Оболонському (на 8,6%) та в Подільському (на 1,5%) районах. У Дарницькому та Святошинському районах – без змін. В інших районах збільшення становило від 1,4% в Печерському, до 3,8% в Деснянському.

Нагадаємо, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.