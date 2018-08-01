Експерти назвали вартість житла у новобудовах столиці, яка встановилась до серпня

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва в липні 2018 року становила 23 739 грн/кв.м. Порівняно з червнем середня вартість зросла на 0,3% (±1,7%). Про це УНН повідомляє з посиланням на спеціалізований портал Столична нерухомість.

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилася на 2,3%. З січня 2018 зменшилась на 1%.
Зменшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Дніпровському (на 2,2%), Оболонському (на 8,6%) та в Подільському (на 1,5%) районах. У Дарницькому та Святошинському районах – без змін. В інших районах збільшення становило від 1,4% в Печерському, до 3,8% в Деснянському.

Нагадаємо, великі забудовники, такі як, наприклад, "Київміськбуд", пропонують інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або ж знижки за умов стовідсоткової оплати.

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.

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