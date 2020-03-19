Эксперт призвал поддержать национальную экономику - ориентироваться на украинские товары

Он напомнил, что не так давно Президент призвал известных национальных инвесторов проявить свою социальную ответственность: помочь государству в борьбе с надвигающейся угрозой пандемии. Но ответственный бизнес включился в борьбу с коронавирусом и до президентского призыва, выделив на это заработанные своим трудом средства, пишет эксперт.

В качестве примера Гарбарук привел сеть гипермаркетов "Эпицентр", которая задекларировала, что средства в размере 1% от их товарооборота будут направлены на закупку мед.оборудования и дезинфицирующих средств. Также компания выступила с инициативой передать украинским больницам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Закупку аналогичных аппаратов осуществили также и собственники компаний "Global Spirits", "Monobank", "Work.ua", Фонды Виктора Пинчука и Рината Ахметова, представители банковского сектора, среди которых "Приватбанк" и "Ощадбанк".

Реальную поддержку государству уже сегодня предоставляют как представители крупных компаний, например, "Ferrexpo" Константина Жеваго, МХП (Наша Ряба) Юрия Косюка, так и малого бизнеса Украины", - пишет Гарбарук.

Таким образом, бизнес, который работает "в белую", проявил свою социальную ответственность. Но завтра, вследствие принятых решений по введению карантина, именно эти компании пострадают больше всего, говорит экономист.

"И государство должно найти те экономические стимулы, чтобы если и не компенсировать им эти потери, то создать предпосылки приоритетной поддержки их деятельности в самом ближайшем будущем", - пишет Гарбарук.

Поэтому важно, чтобы со стороны государства и правительства была ответная реакция, пишет экономист.

Речь идет о принятии законов, которые поддержат белый бизнес, о предоставлении белым компаниям приоритетного права на участие в гостендерах, о создании национальному инвестору максимально комфортных условий для инвестиций в Украину, о компенсации затрат на строительстве новых производственных объектов, об обеспечении системой дотаций и налоговых льгот.

Гарбарук уверен, что Украина надвигающуюся эпидемию однозначно победит. И сегодня, как никогда, время подумать о развитии национальной промышленности, добавил он.

"Сейчас приоритетно необходимо максимально стимулировать внутреннее потребление национальных товаров - произведенных на новых инновационных созданных украинскими инвесторами предприятиях", - пишет эксперт.

Создав прозрачные правила для ведения бизнеса внутри страны, Украина перестанет нуждаться в международных донорах, считает Гарбарук.

"Только мы сами, создав прозрачные правила для ведения бизнеса внутри страны, отдавая приоритет национальным производителям и приоритетно потребляя созданные ими товары можем построить сильную экономику, которая обеспечит общество и финансирование всех его социальных потребностей в полном объёме", - резюмировал он.