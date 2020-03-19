Експерт закликав підтримати національну економіку - орієнтуватися на українські товари

Він нагадав, що не так давно Президент закликав відомих національних інвесторів проявити свою соціальну відповідальність: допомогти державі в боротьбі загрозою пандемії, що насувається. Але відповідальний бізнес включився в боротьбу з коронавірусом і до президентського заклику, виділивши на це зароблені власною працею кошти, пише експерт.

Як приклад Гарбарук привів мережу гіпермаркетів "Епіцентр", яка задекларувала, що кошти в розмірі 1% від їх товарообігу будуть спрямовані на закупівлю медобладнання і дезінфікуючих засобів. Також компанія виступила з ініціативою передати українським лікарням апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Закупівлю аналогічних апаратів здійснили також і власники компаній "Global Spirits", "Monobank", "Work.ua", Фонди Віктора Пінчука і Ріната Ахметова, представники банківського сектора, серед яких "Приватбанк" і "Ощадбанк".

Реальну підтримку державі вже сьогодні надають як представники великих компаній, наприклад, "Ferrexpo" Костянтина Жеваго, МХП (Наша Ряба) Юрія Косюка, так і малого бізнесу України", - пише Гарбарук.

Таким чином, бізнес, який працює "по-білому", проявив свою соціальну відповідальність. Але завтра, внаслідок прийнятих рішень щодо введення карантину, саме ці компанії постраждають найбільше, каже економіст.

"І держава повинна знайти ті економічні стимули, щоб якщо і не компенсувати їм ці втрати, то створити передумови пріоритетної підтримки їх діяльності у найближчому майбутньому", - пише Гарбарук.

Тому важливо, щоб з боку держави і уряду була відповідна реакція, пише економіст.

Йдеться про прийняття законів, які підтримають білий бізнес, про надання білим компаніям пріоритетного права на участь у держтендерах, про створення національному інвестору максимально комфортних умов для інвестицій в Україну, про компенсацію витрат на будівництво нових виробничих об'єктів, про забезпечення системою дотацій і податкових пільг.

Гарбарук впевнений, що Україна однозначно переможе епідемію, що насувається. І сьогодні, як ніколи, час подумати про розвиток національної промисловості, додав він.

"Зараз пріоритетно необхідно максимально стимулювати внутрішнє споживання національних товарів - вироблених на нових, інноваційних, створених українськими інвесторами підприємствах", - пише експерт.

Створивши прозорі правила для ведення бізнесу всередині країни, Україна перестане потребувати міжнародних донорів, вважає Гарбарук.

"Тільки ми самі, створивши прозорі правила для ведення бізнесу всередині країни, віддаючи пріоритет національним виробникам і пріоритетно споживаючи створені ними товари можемо побудувати сильну економіку, яка забезпечить суспільство і фінансування всіх його соціальних потреб в повному обсязі", - резюмував він.