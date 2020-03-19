Експерт закликав підтримати національну економіку - орієнтуватися на українські товари

ukru
20 березня, 16:58 • 75428 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148519 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245911 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247891 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246556 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230334 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199906 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185856 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146115 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150217 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 33177 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264649 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78183 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31478 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29494 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245911 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247891 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246556 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230334 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78183 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25742 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140070 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153707 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113087 перегляди
Актуальне
Експерт закликав підтримати національну економіку - орієнтуватися на українські товари

Експерт закликав підтримати національну економіку - орієнтуватися на українські товари

Київ • УНН

 • 14917 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. На тлі поширення коронавірусу українській владі необхідно стимулювати внутрішнє споживання національних товарів, а співвітчизникам - орієнтуватися на покупку "made in Ukraine". Про це у своєму блозі написав міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук, передає УНН.

Він нагадав, що не так давно Президент закликав відомих національних інвесторів проявити свою соціальну відповідальність: допомогти державі в боротьбі загрозою пандемії, що насувається. Але відповідальний бізнес включився в боротьбу з коронавірусом і до президентського заклику, виділивши на це зароблені власною працею кошти, пише експерт.

Як приклад Гарбарук привів мережу гіпермаркетів "Епіцентр", яка задекларувала, що кошти в розмірі 1% від їх товарообігу будуть спрямовані на закупівлю медобладнання і дезінфікуючих засобів. Також компанія виступила з ініціативою передати українським лікарням апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

"Закупівлю аналогічних апаратів здійснили також і власники компаній "Global Spirits", "Monobank", "Work.ua", Фонди Віктора Пінчука і Ріната Ахметова, представники банківського сектора, серед яких "Приватбанк" і "Ощадбанк".
Реальну підтримку державі вже сьогодні надають як представники великих компаній, наприклад, "Ferrexpo" Костянтина Жеваго, МХП (Наша Ряба) Юрія Косюка, так і малого бізнесу України", - пише Гарбарук.

Таким чином, бізнес, який працює "по-білому", проявив свою соціальну відповідальність. Але завтра, внаслідок прийнятих рішень щодо введення карантину, саме ці компанії постраждають найбільше, каже економіст.

"І держава повинна знайти ті економічні стимули, щоб якщо і не компенсувати їм ці втрати, то створити передумови пріоритетної підтримки їх діяльності у найближчому майбутньому", - пише Гарбарук.

Тому важливо, щоб з боку держави і уряду була відповідна реакція, пише економіст.

Йдеться про прийняття законів, які підтримають білий бізнес, про надання білим компаніям пріоритетного права на участь у держтендерах, про створення національному інвестору максимально комфортних умов для інвестицій в Україну, про компенсацію витрат на будівництво нових виробничих об'єктів, про забезпечення системою дотацій і податкових пільг.

Гарбарук впевнений, що Україна однозначно переможе епідемію, що насувається. І сьогодні, як ніколи, час подумати про розвиток національної промисловості, додав він.

"Зараз пріоритетно необхідно максимально стимулювати внутрішнє споживання національних товарів - вироблених на нових, інноваційних, створених українськими інвесторами підприємствах", - пише експерт.

Створивши прозорі правила для ведення бізнесу всередині країни, Україна перестане потребувати міжнародних донорів, вважає Гарбарук.

"Тільки ми самі, створивши прозорі правила для ведення бізнесу всередині країни, віддаючи пріоритет національним виробникам і пріоритетно споживаючи створені ними товари можемо побудувати сильну економіку, яка забезпечить суспільство і фінансування всіх його соціальних потреб в повному обсязі", - резюмував він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48