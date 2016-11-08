Эксперт: в Г.Лорткипанидзе не было видения конечных результатов реформирования Одесской полиции

"Основная проблема Г.Лорткипанидзе была в отсутствии четкого понимания, что на выходе должно быть в полиции, какими должны быть следователи, должны ли быть это детективы, как должны работать участковые и так далее. То есть общее отсутствие понимания и концепции ", - пояснил он.

"Были какие-то точечные изменения, которые они внедряли. Он сказал, что изменил всех представителей участков в Одессе, но почему они до сих пор временно исполняющие обязанности. Я считаю, что это его проблема, что он не доработал", - сказал эксперт.

Напомним, что ранее, 7 ноября, генерал полиции Гиорги Лорткипанидзе заявил о том, что больше не будет возглавлять ГУ ЧП в Одесской области.