Експерт: у Г.Лорткіпанідзе не було бачення кінцевих результатів реформування Одеської поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Екс-очільник поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе змінив всіх представників відділків в Одесі, але вони дотепер тимчасово виконуючі обов’язки. Про це в ефірі “5 каналу” заявив програмний менеджер Асоціації українських моніторингів дотримання прав людини у правоохоронних органах Сергій Перникоза, передає УНН.
“Основна проблема Г.Лорткіпанідзе була у відсутності чіткого розуміння, що на виході має бути в поліції, якими мають бути слідчі, чи мають бути це детективи, як мають працювати дільничі і так далі. Тобто загальна відсутність розуміння і концепції,” — пояснив він.
“Були якісь точкові зміни, які вони впроваджували. Він сказав, що змінив всіх представників відділків в Одесі, але чому вони дотепер тимчасово виконуючі обов’язки. Я вважаю, що це його проблема, що він не допрацював,” — сказав експерт.
Нагадаємо, що раніше, 7 листопада, Генерал поліції Гіоргі Лорткіпанідзе заявив про те, що більше не очолюватиме ГУ НП в Одеській області.