Эксперт рассказал, кому выгодно подорожание топлива

По словам эксперта, наименее заинтересованы в подорожании топлива операторы рынка.

"За последний месяц мы видим 15-16% подорожания нефтепродуктов в готовом сегменте на европейском рынке, а рынок поднял цены, не достигнув 12%. То есть, 4% есть запас, и у меня есть такое впечатление, что эти 4% использованы не будут.

Есть такая закономерность: если цены поднимаются, то потребление падает резко, а если опускаются - это потребление, к сожалению, не растет. Поэтому операторы рынка - это последние люди, которые заинтересованы в повышении цены, но экономика есть экономика. Потому что никому не выгодно работать в убыток, и если бизнес будет не прибыльный, то он просто не выживет", - сказал Л.Косянчук.

При этом он отметил, что от повышения цен на топливо выигрывает Минфин.

"В цене на горючее валютная составляющая чрезвычайно велика. И благодаря тому, что у нас налоги также начисляются в валюте, в евро, Минфин себя хорошо чувствует, потому что он назначил налоги в евро, а сам себе сборы налогов поставил в гривне. И они себя комфортно чувствуют при любой инфляции. Но некомфортно чувствуют себя потребители, которые получают средства не в евро, а в обычной гривне, которая девальвирует", - сказал Л.Косянчук.

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Эксперт отметил, что из двух основных факторов роста цены на топливо, курс гривны влияет на цену быстрее, чем котировки на рынке.

"Курс гривны влияет быстрее, чем котировки на рынке. Потому что в сетях всегда присутствует запас топлива. Мы должны понимать, что если мы видим повышение цен на 1% на внешнем рынке, то можете ожидать 10 коп. на литре уже сегодня.

К сожалению, мы не влияем ни на внешний рынок, ни на курс гривны, поэтому мы вынуждены работать только вдогонку этим явлениям", - сказал Л.Косянчук.

Напомним, по прогнозам экспертов топливного рынка, к новому году стоимость горючего может возрасти ориентировочно на гривну.