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Експерт розповів, кому вигідне здорожчання пального

Експерт розповів, кому вигідне здорожчання пального

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На сьогодні на стелах АЗС ціни досягнули значення майже у 30 грн за літр. Експерт паливного ринку Леонід Косянчук у коментарі УНН розповів, кому може бути вигідне таке рекордне здорожчання пального.

За словами експерта, найменш зацікавленими у здорожчанні пального є оператори ринку.

“За останній місяць ми бачимо 15-16% здорожчання нафтопродуктів в готовому сегменті на європейському ринку, а ринок підняв ціни, не досягши 12%. Тобто, 4% є запас, і в мене є таке враження, що ці 4% використані не будуть.

Є така закономірність: якщо ціни піднімаються, то споживання падає різко, а якщо опускаються — то споживання, на жаль, не зростає. Тому оператори ринку — це останні люди, які зацікавлені у підвищенні ціни, але економіка є економіка. Бо нікому не вигідно працювати у збиток і якщо бізнес буде не прибутковий, то він просто не виживе”, — сказав Л.Косянчук.

При цьому він зазначив, що від підвищення цін на пальне виграє Мінфін.

“У ціні на пальне валютна складова є надзвичайно великою. І завдячуючи тому, що в нас податки також нараховуються у валюті, у євро, Мінфін себе гарно почуває, бо він призначив податки у євро, а сам собі збори податків поставив у гривні. І вони себе комфортно почувають при будь-якій інфляції. Але некомфортно почувають себе споживачі, які отримують кошти не в євро, а у звичайній гривні, яка девальвує”, — сказав Л.Косянчук.

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Експерт зауважив, що із двох основних факторів росту ціни на паливо, курс гривні впливає на ціну швидше, ніж котировки на ринку.

“Курс гривні впливає швидше, ніж котировки на ринку. Тому що у мережах завжди присутній запас палива. Ми повинні розуміти, що якщо ми бачимо підняття цін на 1% на зовнішньому ринку, то можете очікувати 10 коп. на літрі вже сьогодні.
На жаль, ми не впливаємо ні на зовнішній ринок, ні на курс гривні, тому ми вимушені працювати лише навздогін цим явищам”, — сказав Л.Косянчук.

Нагадаємо, за прогнозами експертів паливного ринку, до нового року вартість пального може зрости орієнтовно на гривню.

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