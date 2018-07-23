Эксперт рассказал, кто и зачем помогает Суркисам атаковать Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Вице-президент УЕФА Григорий Суркис пытается усилить свои пророссийские позиции в ФИФА путем получения контроля над украинской Федерацией футбола. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Манько, передает УНН.
"Гибридная война России не имеет границ. Футбол, как самый массовый вид спорта в Украине, не может быть вне их внимания. Кремль стремится взять под контроль ФФУ, чтобы оставить Григория Суркиса представлять Украину в ФИФА. Тем более, что именно он помог РФ провести ЧМ-2018. Связь между ними очевидна.
Таким образом Украина имеет в ФИФА представителя, отстаивающего интересы России", - написал он.
Однако, в планы Кремля вмешался президент ФФУ Андрей Павелко, отметил Манько.
"С этим связана атака на него братьев Суркисов. Тем более, что их детище "Динамо" - в долгах как в шелках. А Павелко подошел к этому вопросу принципиально: хотите играть в Премьер-лиге тогда избавляйтесь долгов", - написал политический эксперт.
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Атаковать Павелко Суркисам помогает Виктор Медведчук, заявил Манько в эфире Еспресо.tv
"За этой атакой стоят братья Суркисы вместе с Виктором Медведчуком. Это такой союз финансово-политический, очень старый. Еще с 90-х годов, помним, что они тогда были также достаточно успешными в политике. И это такой чисто пророссийский союз", - сказал Манько
"Их цель, как мне кажется, - устранить Андрея Павелко, который является достаточно патриотическим человеком, профессиональным человеком, с должности руководителя Федерации футбола. И снова возглавить или лично, или какого-то своего человека продвинуть на эту должность, и использовать футбол в политических целях. Мы же помним, как это делалось в 90-х годах, как под "Динамо Киев" подстраивались различные политические лозунги, движения, различные политические партии, силы ... Под футбол, под "Динамо Киев", под сборную Украины", - добавил политический эксперт.
Напомним, британский журналист Тим Уайт рассказал о подкупе ФИФА при посредничестве Суркиса.