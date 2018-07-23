Експерт розповів, хто і навіщо допомагає Суркісам атакувати Павелка

“Гібридна війна Росії не має меж. Футбол, як наймасовіший вид спорту в Україні, не може бути поза їх увагою. Кремль прагне взяти під контроль ФФУ, щоб залишити Григорія Суркіса представляти Україну у ФІФА. Тим більше, що саме він допоміг РФ провести ЧМ-2018. Зв’язок між ними очевидний.

Таким чином Україна має у ФІФА представника, який обстоює інтереси Росії”, — написав він.

Проте, у плани Кремля втрутився президент ФФУ Андрій Павелко, зазначив Манько.

“З цим пов’язана атака на нього братів Суркісів. Тим більше, що їх дітище "Динамо“ — в боргах як у шовках. А Павелко підійшов до цього питання принципово: хочете грати у Прем’єр-лізі то позбувайтесь боргів”, — написав політичний експерт.

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Атакувати Павелка Суркісам допомагає Віктор Медведчук, заявив Манько в ефірі Еспресо.tv

“За цією атакою стоять брати Суркіси разом із Віктором Медведчуком. Це такий союз фінансово-політичний, дуже старий. Ще з 90-х років, пам’ятаємо, що вони тоді були також досить успішними в політиці. І це такий суто проросійський союз”, — сказав Манько

“Їхня мета, як мені здається, - усунути Андрія Павелка, який є досить патріотичною людиною, фаховою людиною, із посади керівника Федерації футболу. І знову очолити чи особисто, чи якусь свою людину просунути на цю посаду, і використовувати футбол із політичною метою. Ми ж пам’ятаємо, як це робилося в 90-х роках, як під "Динамо Київ" підлаштовувались різні політичні гасла, рухи, різні політичні партії, сили... Під футбол, під "Динамо Київ", під Збірну України”, — додав політичний експерт.

Нагадаємо, британський журналіст Тім Вайт розповів про підкуп ФІФА за посередництва Суркіса.