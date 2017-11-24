Эксперт рассказал, где в Украине жить хорошо

"Согласно опросу, совместно проведенного крупнейшими социологическими и маркетинговыми компаниями, Винницкая и Полтавская области оказались такими, где жители считают ситуацию в стране наиболее стабильной. Об этом заявили 11,7% и 11,4% соответственно", - написал А.Дорошенко.

Эксперт отметил, что такие показатели могут быть связаны с ростом заработной платы. И в частности, именно в Виннице такие показатели являются самыми высокими.

"В Винницкой области заработная плата добавила 24% - с 5097 грн в январе до 6329 грн в сентябре. В среднем в Украине средняя заработная плата выросла с начала года на 22%", - добавил А.Дорошенко.

Впрочем благополучие регионов не всегда зависит только от заработных плат или государственной политики, уверен эксперт Сергей Быков.

По его словам, около 80% украинской экономики сейчас держит на себе большой бизнес. И от понимания социальной ответственности того или иного владельца бизнеса зависит развитие регионов.

"Наиболее простой является социальная ответственность, связанная со своевременной оплатой труда, налогов, создание рабочих мест. Более высокий уровень ответственности предусматривает деятельность, направленную на повышение квалификации работников, строительство жилья, полноценное развитие социальной сферы", - сказал он.

Весомым примером социальной ответственности в Винницкой он считает создание социальных программ для местных жителей со стороны агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт".

"Я недавно вернулся из Винницкой области, где воочию убедился как работает социально ответственный бизнес. Там находится самая большая в Европе птицефабрика холдинга "МХП", который является крупнейшим производителем курятины в Украине. Они выпускают продукцию под брендом "Наша Ряба".

Агрохолдинг финансирует сеть стационарных и мобильных социальных магазинов для пенсионеров, в которых продает свою продукцию по себестоимости. Только в Ладыжине, где расположено предприятие, они взяли под опеку более 6500 пенсионеров, не считая ближайшие деревни.

Кроме того, строят и ремонтируют дороги, построили ж/д переезд, закладывают парки и многое другое", - рассказал С.Биков.