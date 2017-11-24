Експерт розповів, де в Україні добре жити

“Згідно опитування, спільно проведеного найбільшими соціологічними й маркетинговими компаніями, Вінницька та Полтавська області виявились такими, де жителі вважають ситуацію в країні найбільш стабільною. Про це заявили 11,7% та 11,4% відповідно”, — написав О. Дорошенко.

Експерт зазначив, що такі показники можуть бути пов’язані із ростом заробітної плати. І зокрема, саме у Вінниці такі показники є найвищими.

“У Вінницькій області заробітна платня додала 24% — з 5097 грн. у січні до 6329 грн. у вересні. У середньому в Україні середня заробітна плата виросла з початку року на 22%”, — додав О. Дорошенко.

Втім благополуччя регіонів не завжди залежить лише від заробітних плат або державної політики, впевнений експерт Сергій Биков.

За його словами, близько 80% української економіки нині тримає на собі великий бізнес. І саме від розуміння соціальної відповідальності того, чи іншого власника бізнесу залежить розвиток регіонів.

“Найбільш простою є соціальна відповідальність, що пов‘язана з своєчасною оплатою праці, податків, створення робочих місць. Більш високий рівень відповідальності передбачає діяльність, спрямовану на підвищення кваліфікації працівників, будівництво житла, повноцінний розвиток соціальної сфери”, — сказав він.

Вагомим прикладом соціальної відповідальності на Вінниччині він вважає створення соціальних програм для місцевих жителів з боку агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт”.

“Я нещодавно повернувся з Вінниччини, де на власні очі пересвідчився як працює соціально відповідальний бізнес. Там знаходиться найбільша в Європі птахофабрика холдингу "МХП", який є найбільшим виробником курятини в Україні. Вони випускають продукцію під брендом "Наша Ряба".

Агрохолдинг фінансує мережу стаціонарних та мобільних соціальних магазинів для пенсіонерів, в яких продає власну продукцію за собівартістю. Тільки в Ладижині, де розташоване підприємство, вони взяли під опіку понад 6,5 тисяч пенсіонерів, не рахуючи найближчі села.

Крім того, будують та ремонтують дороги, збудували ж/д переїзд, закладають парки та багато чого іншого”, — розповів С.Биков.