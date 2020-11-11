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08:59 • 82924 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эксперт рассказал, почему с Суркисов не взимают долги перед Приватом

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. На данный момент семья Суркисов должна государственному "ПриватБанку" 21,7 млн долл. и 330 млн грн, что в сумме составляет около 940 млн грн. А это значительные средства, которых, например, хватило бы на строительство пяти новых инфекционных центров. Однако никаких шагов возвращения этих долгов никто не принимает, потому что здесь государственные интересы натыкаются на частные. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Это очень большие деньги. И если они были бы возвращены государству в лице банка, то вероятно бы понадобились на первоочередные нужды. А это сегодня и больницы, и медики", - сказал он.

Но шагов на взыскание долгов из олигархов пока никто не делает, констатирует Павловский.

По его словам, все потому, что "государственные интересы пересекаются с частными".

"... и у нас не всегда государственным отдается предпочтение. Отдельные чиновники, видимо, заинтересованы в том, чтобы этот вопрос решался так медленно, или вообще не решался. Так как имеют с этого что-то", - сказал он.

Напомним, по данным СМИ, общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев перед "ПриватБанком" составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.

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