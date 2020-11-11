Експерт розповів, чому із Суркісів не стягують борги перед Приватом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На разі родина Суркісів винна державному “ПриватБанку” 21,7 млн дол. і 330 млн грн, що сумарно становить близько 940 млн грн. А це значні кошти, яких, наприклад, вистачило б на будівництво п’яти нових інфекційних центрів. Проте жодних кроків на повернення цих боргів ніхто не вживає, тому що тут державні інтереси натикаються на приватні. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.
“Це дуже великі гроші. І якщо вони були б повернуті державі в особі банку, то вірогідно би знадобилися на першочергові потреби. А це сьогодні і лікарні, і медики”, — сказав він.
Але кроків на стягнення боргів з олігархів наразі ніким не вживається, констатує Павловський.
За його словами, все тому, що “державні інтереси пересікаються з приватними”.
“... і у нас не завжди державним віддається перевага. Окремі посадовці, мабуть, зацікавлені в тому, щоб це питання вирішувалася так повільно, чи взагалі не вирішувалося. Тому що мають з того щось”, — сказав він.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК “Динамо” та його власників перед “ПриватБанком” становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.