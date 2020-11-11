Експерт розповів, чому із Суркісів не стягують борги перед Приватом

“Це дуже великі гроші. І якщо вони були б повернуті державі в особі банку, то вірогідно би знадобилися на першочергові потреби. А це сьогодні і лікарні, і медики”, — сказав він.

Але кроків на стягнення боргів з олігархів наразі ніким не вживається, констатує Павловський.

За його словами, все тому, що “державні інтереси пересікаються з приватними”.

“... і у нас не завжди державним віддається перевага. Окремі посадовці, мабуть, зацікавлені в тому, щоб це питання вирішувалася так повільно, чи взагалі не вирішувалося. Тому що мають з того щось”, — сказав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК “Динамо” та його власників перед “ПриватБанком” становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.