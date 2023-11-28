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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 16:37  •  22518 просмотра

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Польские перевозчики блокируют украинские грузовики на границе из-за опасений более дешевой конкуренции, что вызывает напряженность, но не имеет значительного экономического влияния, поскольку Украина остается самодостаточной в продовольствии и ключевых товарах. Ожидается, что блокада будет решена в течение двух недель.

Польские перевозчики блокируют украинские грузовики на границе, ведь боятся конкуренции с более дешевыми услугами перевозчиков из Украины. Такое мнение эксклюзивно для УНН высказал экономист Олег Пендзин.

Детали

"Мы с вами имели нечто подобное, когда украинскую границу блокировали польские аграрии, сейчас украинскую границу блокируют польские перевозчики. Главная причина этих всех процессов заключается в том, что европейский внутренний рынок - это очень вкусный и лакомый кусок. Это очень емкий и очень богатый рынок с большими ценами, с чрезвычайно большими дотациями от Евросоюза. И за этот рынок все будут биться", - заявил Пендзин.

Экономист пояснил, что с началом полномасштабного вторжения Евросоюз снял ограничения, которые были прописаны в Соглашении о свободной торговле.

"Сначала Евросоюз снял аграрный блок, потом - ввел так называемый транспортный безвиз. И оказалось, что украинская продукция аграрная - дешевле и качественнее, что украинский перевозчик предоставляет услуги намного дешевле, чем польский. А польские перевозчики на сегодня являются основными держателями внутреннего рынка перевозок ЕС. Польские машины ездят внутри Евросоюза и обеспечивают транспортные перевозки. Лет 10 назад, когда Польша присоединялась к ЕС, примерно то же самое поляки сделали с немцами и французами - они их выбили с рынка. А теперь поляки почувствовали, что такое, когда украинский перевозчик начинает выбивать поляка", - подчеркнул Пендзин.

По словам экономиста, основная причина - значительно меньшая оплата труда украинским перевозчикам.

"Все очень просто - заработная плата украинского водителя, украинскому перевозчику - в 2,5 раза меньше, чем польского водителя у польского перевозчика. То есть объективно - прямая себестоимость услуги у украинского перевозчика меньше и он может предложить на общеевропейском рынке более выгодные условия. И польские перевозчики поняли, что их выбрасывают с рынка. Заметьте, когда они выбрасывали немцев и французов - дороги никто не блокировал", - заметил экономист.

Также Пендзин напомнил, что прибегнув к забастовкам, поляки хотят добиться возвращения транспортных виз для украинских перевозчиков.

"Тогда, когда были разрешения, поляки давали украинцам 160 тысяч виз - разовое пересечение границы в течение года. Этих разрешений хватало до августа месяца. Сейчас, начиная с 2023 года, украинские перевозчики в режиме "транспортного безвиза" пересекли границу 450 тысяч раз", - пояснил экономист.

Добавим

Эксперт подчеркнул, что из-за блокады цены на продовольствие не вырастут.

"Мы полностью обеспечиваем себя продовольствием. По импорту у нас есть очень небольшой перечень товаров, которые мы потребляем - это экзотические фрукты: цитрусовые, лимоны, бананы; мороженая рыба; соль. Все. Все остальное мы производим у себя в стране", - пояснил Пендзин.

Не подорожает и топливо, убежден экономист, ведь основные поставки осуществляются через железную дорогу.

"Горюче-смазочные материалы, в основном, идут у нас по железной дороге. Автомобильным транспортом, в основном, едет сжиженный газ. И по сжиженному газу действительно есть вопрос - он вырос в цене, ведь по нему есть дефицит", - подчеркнул Пендзин.

А вот с бытовой химией и предметами долгосрочного использования могут возникнуть определенные сложности, впрочем не на долго, заявил экономист.

"Мы имеем определенные запасы (бытовой химии, электротоваров) на складах. Если бы это блокирование было месяца 3-4, то, наверное, мы бы это почувствовали. Пока мы более менее спокойно реагируем на эти вещи, из-за наличия остатков на складах. Это касается и строительных смесей и материалов, которые едут из той же самой Польши", - отметил Пендзин.

Кроме того экономист высказал мнение, что польская блокада продлится не более 2 недель.

 "Мы будем иметь снятие любой блокировки дней через 10-15. Поляки долго не формировали Кабинет министров, но как только на границе Германия-Польша начались проверки миграционного режима и выстроились польские автомобили в более чем 15-километровой пробке. На всех дорогах в Германию из Польши. Мгновенно появился ответственный человек из правительства Польши, который уже дал Украине свои предложения по решению этого вопроса. В частности - создание отдельных переходов для выезда польских пустых автомобилей. Кроме того, Украина обратилась в Евросоюз, уже создана мониторинговая миссия, которая будет сейчас на границе решать вопрос о целесообразности рассмотрения тех или иных проблем. То есть уже сегодня Польша очень активно начала двигаться, потому что немцы начали блокировать выезд польских автомобилей в Германию, а там трафик намного больше, чем Польша-Украина. Поэтому, я думаю, вопрос будет решен очень быстро. И еще одно - в реальной действительности там же блокируют не 100-150 человек, там на границе сидит 10-15 человек. В данной ситуации я не вижу проблем больших", - заявил эксперт.

Относительно убытков, которые может понести наше государство, Пендзин прокомментировал так: "Я слышал заявления украинских чиновников, что в день каждая транспортная компания примерно теряет 1 млн гривен, но это транспортная компания теряет в связи с простоем автомобилей. Что касается экономики Украины - пока каких-то серьезных убытков нет, по одной простой причине - цены не растут, на остатках сидим. Если бы это блокирование продолжалось несколько месяцев, тогда бы, наверное, мы бы увидели рост цен. Пока что, если оно до нового года закончится, практически серьезных последствий и не будет".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Експерт розповів, як блокада кордону впливає на ціни на внутрішньому ринку та коли поляки припинять страйк
The expert told how the border blockade affects prices on the domestic market and when the Poles will end the strike
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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